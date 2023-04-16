«Да они как будто ровесницы»: только гляньте на маму Кати из сериала «СашаТаня»

Анастасия Уколова начала свою карьеру, появившись в сериале «Деффчонки», а самой известной ролью для нее стала сестра Тани Катя в сериале «СашаТаня». 28-летняя артистка активно завоевывает отечественное телевидение, а поклонники, которых становится все больше и больше, следят за ее жизнь в социальных сетях.

Молодая артистка старается не скрываться от пользователей Сети и откровенно рассказывает им о своей жизни. Она делится как творческими успехами, так и личными достижениями, а не так давно опубликовала серию снимков со своей матерью Ксенией и рассказала, как она переехала из родного Пятигорска в Москву.

Запись шокировала поклонников не только трогательной историей, но и внешним видом самой Ксении. Как отметили фанаты, мать артистки выглядит как ее сестра, поэтому между ними нельзя заметить даже небольшую разницу в возрасте.