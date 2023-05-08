Да какая же она королева? Как Алиса Фрейндлих заполучила роль в «Трех мушкетерах»

Алиса Фрейндлих сыграла в бессмертной картине «Д’Артаньян и три мушкетера» Анну Австрийскую. Многие зрители недоумевают до сих пор, как актрисе с ее специфической внешностью досталась роль королевы Франции.

Фрейндлих никогда не считалась красавицей и воплощением аристократизма. Поэтому решение режиссера взять ее на роль Анны Австрийской вызывало у зрителей много вопросов. Но если чуть-чуть углубиться в историю и вспомнить книжный оригинал, то все встанет на свои места.

Александр Дюма описывал королеву как женщину со слегка выпирающей нижней губой. Эта особенность характерна и для Алисы Бруновны. Так что ее неправильный прикус пришелся очень даже к месту. Также интернет-пользователи призывали взглянуть на портрет Анны Австрийской — сходство между ней и актрисой очевидно. А кто-то даже отметил, что Алиса Бруновна намного красивее королевы: «Фрейндлих еще и польстила своей внешностью оригиналу».

Поэтому не стоит ругать режиссера за этот выбор, ведь образ актрисы получился самым достоверным в экранизации.