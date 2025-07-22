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Киноафиша Статьи Да-да, он такой: одна из главных теорий о «Гравити Фолз» подтвердилась 13 лет спустя — спасибо гному, которого стошнило радугой

Да-да, он такой: одна из главных теорий о «Гравити Фолз» подтвердилась 13 лет спустя — спасибо гному, которого стошнило радугой

22 июля 2025 11:50
Да-да, он такой: одна из главных теорий о «Гравити Фолз» подтвердилась 13 лет спустя — спасибо гному, которого стошнило радугой

Шмебьюлок оказался не просто забавным коротышкой.

Поклонники мультивселенских теорий ликуют: похоже, давнишняя догадка об общем мире «Гравити Фолз» и «Финеса и Ферба» получила наконец весомое подтверждение. В пятом сезоне, в эпизоде Out of Character, мелькает персонаж, ставший едва ли не самым первым мемом мульта про Диппера, Мейбл и хрюшку Пухлю.

Тот самый бородатый гном, который в первом эпизоде «Гравити Фолз» вылезает из кустов, тошнит радугой и представляется с ударением на последнюю букву: «Шмебьюло́к».

Он появляется в виде статуэтки, на которую натыкается Балджит — и для тех, кто понимает, это сразу пасхалка уровня «открывай портал». В отличие от зловещей и слегка сюрреалистичной версии из «Хижины чудес», здесь гном скорее милый садовый декор. Но узнаваемость — стопроцентная.

Да-да, он такой: одна из главных теорий о «Гравити Фолз» подтвердилась 13 лет спустя — спасибо гному, которого стошнило радугой

И пусть это не полноценный кроссовер, а всего лишь фоновая деталь, в контексте фанатских наблюдений она приобретает новый смысл. Еще раньше зрители замечали, что в первой серии «Гравити Фолз» Диппер использует фирменную фразу Финеса — «Да-да, я такой», что вполне могло быть тонкой отсылкой.

В ответ — или, скорее, в продолжение — «Финес и Ферб» спустя годы вбрасывают статую Шмебьюлока. Словно эти два сериала ведут негласный диалог.

И это не кажется случайным. Оба шоу — детища Disney. У них были кроссоверы с другими проектами канала, но никогда — напрямую друг с другом. Зато в обеих историях есть схожий вайб: лето, которое длится вечно, странности за углом, дети, которые ведут себя как ученые/шпионы/охотники на сверхъестественное.

Да-да, он такой: одна из главных теорий о «Гравити Фолз» подтвердилась 13 лет спустя — спасибо гному, которого стошнило радугой

Гипотеза об общей вселенной выглядит не как притянутое за уши фанатское желание, а как поэтапно разворачивающийся план. Ждем Билла Шифра в финале продолжения «Финеса и Ферба»?

Ранее мы писали: Лучше поздно, чем никогда: старые диснеевские фильмы, которые провалились в прокате, но все равно стали классикой

Фото: Кадр из мультсериала «Гравити Фолз», «Финес и Ферб»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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