«Да что с ней такое?»: Аня из «Ранеток» ужасает внешностью народ (фото)

Поклонники не могут скрыть своего удивления при виде артистки.

Анна Руднева прославилась как участница группы «Ранетки». Коллектив и одноименный сериал помогли артистке завоевать сердца фанатов, которые продолжают следить за ее жизнью.

Так, после распада «Ранеток» Руднева решила заняться сольной карьерой. Она представила сольный альбом «Магниты» и несколько синглов. Помимо этого, артистка занимается преподаванием, обучая учеников вокалу.

О своей жизни певица рассказывает в социальных сетях, где на нее подписано 250 тысяч человек. Поклонники внимательно следят за жизнью кумира, однако признаются, что внешний вид знаменитости пугает их. Как отмечают пользователи Сети, Руднева до сих пор выглядит как школьница и совершенно не изменилась со времен сериала.