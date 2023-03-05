Да что с ней такое: 73-летняя дизайнер шокирует своей внешностью весь мир (фото)

Поклонники не скупятся на комплименты в ее адрес.

Вера Вонг известна не только своими свадебными платьями, но и эффектной внешностью. Дизайнер отличается стройностью и красотой, что старательно подчеркивает своими образами.

Так, несколько дней назад Вонг стала гостьей кинопремии BAFTA. Для торжественного мероприятия знаменитость выбрала шелковое белоснежное платье с вырезом до талии и укороченный топ. Снимками в эффектном наряде она поделилась в своих социальных сетях.

Фанаты остались в восторге от образа модельера. В комментариях они осыпали ее комплиментами: по мнению подписчиков, Вонг похожа на молодую девушку, а не на мать двух взрослых дочерей, и сам наряд прекрасно подчеркивает ее красоту.