Цымбалюк-Романовская опозорилась на всю страну: виноват покойный Джигарханян

Виталина Цымбалюк-Романовская в очередной раз заставила всех говорить о себе. При этом не обошлось без упоминания ее бывшего мужа — ныне покойного актера и режиссера Армена Джигарханяна.

В своих социальных сетях знаменитость оставила пост, посвященный дню рождения супруга. Цымбалюк-Романовская подчеркнула, что Джигарханяну 3 октября исполнилось бы 86 лет, чем опозорилась на всю страну. Дело в том, что пианистка ошиблась в главном: Армену Борисовичу должно было исполниться 87 лет.

Эта оплошность вывела из себя сына режиссера — Степана Джигарханяна, который и ранее не питал теплых чувств к бывшей возлюбленной своего отца. В социальных сетях звездный наследник подчеркнул, что со стороны Виталины это «вопиющее неуважение и халатность». Кроме того, он призвал пианистку поскорее исправить столь досадную ошибку.