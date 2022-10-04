Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Цымбалюк-Романовская опозорилась на всю страну: виноват покойный Джигарханян

Цымбалюк-Романовская опозорилась на всю страну: виноват покойный Джигарханян

4 октября 2022 13:30
Цымбалюк-Романовская опозорилась на всю страну: виноват покойный Джигарханян

Пианистка допустила досадную ошибку.

Виталина Цымбалюк-Романовская в очередной раз заставила всех говорить о себе. При этом не обошлось без упоминания ее бывшего мужа — ныне покойного актера и режиссера Армена Джигарханяна.

В своих социальных сетях знаменитость оставила пост, посвященный дню рождения супруга. Цымбалюк-Романовская подчеркнула, что Джигарханяну 3 октября исполнилось бы 86 лет, чем опозорилась на всю страну. Дело в том, что пианистка ошиблась в главном: Армену Борисовичу должно было исполниться 87 лет.

Эта оплошность вывела из себя сына режиссера — Степана Джигарханяна, который и ранее не питал теплых чувств к бывшей возлюбленной своего отца. В социальных сетях звездный наследник подчеркнул, что со стороны Виталины это «вопиющее неуважение и халатность». Кроме того, он призвал пианистку поскорее исправить столь досадную ошибку.

Фото: Globallookpress.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video