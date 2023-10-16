Цыганская пенсионерка соблазнила русского школьника: вот на кого он променял ее спустя годы

Говорят, любви все возрасты покорны. Но, несмотря на популярность этой фразы, в 2012 году россияне пришли в шок от истории Марины Гуденко и Андрея Джанзакова. Возрастная цыганка соблазнила 13-летнего школьника: их роман вызвал осуждение миллионов телезрителей. Спустя год у странной пары родилась дочь, при этом старшие дети Марины содержались в детдоме вдали от мамы.

Героями «Пусть говорят» интересовалась полиция и социальная служба. И не зря: вскоре юный Ромео попался на воровстве. Несовершеннолетний отец семейства отделался 50 часами исправительных работ: взрослых за такие преступления могут посадить на реальный срок. Спустя время пара окончательно распалась. Джанзаков завязал с криминалом и нашел себе новую женщину.

Сейчас ловелас публикует в соцсетях снимки со своей новой любовью. Избранницей возмужавшего парня стала очередная взрослая дама. При этом судьба Гуденко остается загадкой. Журналисты уже не один год пытаются выйти на связь с цыганкой, но все тщетно: следы нерадивой матери окончательно затерялись.