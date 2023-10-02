«Цыганщина»: вот в каком замке вынуждена жить вдова Кобзона совершенно одна

Интерьеры не менялись уже много лет.

Третьей и последней супругой Иосифа Кобзона стала Нелли Дризина. Она родила артисту сына и дочь и прожила с ним до самой его смерти в 2018 году. С тех пор вдова иногда посещает светские мероприятия и занимается благотворительностью, ведь она стала главой «Культурного фонда Кобзона».

Свободное же время женщина проводит в загородном особняке, который по обстановке и масштабам можно назвать скорее замком. Весь его интерьер создавался еще при жизни звезды эстрады. Сейчас дизайн помещений точно нельзя назвать современным: в Сети жилище, оставшееся в наследство Нелли Кобзон, уже сравнили с типичной квартирой советского партийного деятеля.

В комнатах стоит массивная деревянная мебель, стены увешаны разнообразными картинами, между которыми сложно найти свободное место. Несмотря на обилие дорогих материалов, обстановка кажется излишне пафосной и перегруженной деталями.

Но, судя по всему, Кобзон уже привыкла тонуть в этой роскоши. В замке она живет одна, изредка принимая у себя внуков.