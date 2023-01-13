Цыганов бросил жену с 7 детьми: не поверите, что на это сказала разлучница

За личной жизнью артиста вот уже несколько лет следит вся страна.

Евгений Цыганов в течение нескольких лет встречался с актрисой Ириной Леоновой. В этих отношениях знаменитости воспитали семеро детей — дочерей Полину, Софию и Веру и сыновей Георгия, Александра, Андрея и Никиту. Однако не так давно артист оставил свою семью и начал отношения с Юлией Снигирь, из-за чего преданные фанаты считают, что именно она разрушила семью артиста.

Однако сама Снигирь уверена, что не имеет никакого отношения к расставанию Цыганова. По словам звезды сериала «Хороший человек», ее муж решил расстаться с матерью своих детей еще до начала их романа, а Леонову вряд ли можно назвать в этой ситуации жертвой.

«У нее все хорошо, она себя не чувствует покинутой», — призналась звезда экрана в шоу «Осторожно, Собчак!».

При этом особенно актриса подчеркнула, что Цыганов продолжает общаться со своими детьми и не бросил их. Он полностью содержит всех семерых наследников и регулярно с ними видится, ведь они живут практически в соседнем доме.