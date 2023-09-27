Цыганки отказывались играть Раду: какое «проклятие» висело над фильмом «Табор уходит в небо»

Пронзительный и страстный фильм Эмиля Лотяну «Табор уходит в небо» в 1976 году покорил советского зрителя. Особенно публике полюбился образ красавицы Рады, бросающей вызов цыганским законам. На премьеру ходили всем табором, подпевая героям и пускаясь вместе с ними в пляс.

Режиссер мечтал снять настоящую цыганку. Лотяну отобрал четверых претенденток, но, ознакомившись со сценарием, девушки одна за одной отказались. Барышни сочли поведение Рады непристойным и не стали нарушать неписанные законы своего народа.

Для актрис был нонсенсом тот факт, что героиня бросает вызов мужчине на глазах у изумленной публики, да и к тому же унижает его. Отказались скромницы и раздеваться в кадре: настоящая цыганка не предстанет голой перед чужим мужчиной. Зато идей заинтересовалась молдавская артистка Светлана Тома, которая смогла украсить фильм своим появлением на экране.