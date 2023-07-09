Цыганка Есения и в 84 года головокружительно хороша: возраст выдает только одно (фото)

Жаклин Андере прославилась на весь мир, сыграв строптивую цыганку в мексиканском сериале «Есения». С тех пор прошло больше 50 лет, но артистка по-прежнему невероятно хороша собой.

Сегодня знаменитости 84 года. Известная актриса не торопится завершать свою карьеру. Правда, чаще всего появляется на экранах в образах злодеек.

Привлекательная и яркая внешность немало помогает Андере оставаться интересной для режиссеров. Поклонники не устают восхищаться Жаклин, удивляясь тому, что ей удалось не растерять своего очарования. Однако кое-что, по мнению интернет-пользователей, все-таки выдает возраст знаменитости.