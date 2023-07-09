Цыганка Есения и в 84 года головокружительно хороша: возраст выдает только одно (фото)
Пример артистки восхищает многих.
Жаклин Андере прославилась на весь мир, сыграв строптивую цыганку в мексиканском сериале «Есения». С тех пор прошло больше 50 лет, но артистка по-прежнему невероятно хороша собой.
Сегодня знаменитости 84 года. Известная актриса не торопится завершать свою карьеру. Правда, чаще всего появляется на экранах в образах злодеек.
Привлекательная и яркая внешность немало помогает Андере оставаться интересной для режиссеров. Поклонники не устают восхищаться Жаклин, удивляясь тому, что ей удалось не растерять своего очарования. Однако кое-что, по мнению интернет-пользователей, все-таки выдает возраст знаменитости.
«Всем бы так выглядеть в 84 года! Молодец!», «Шикарная женщина! Для своих лет просто красавица», «Моя любимая актриса. Так держать!», «Пластика спасает. А шея и руки и выдают возраст», — пишут в Сети.