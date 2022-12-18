Цыганенок Степка из фильма «Мужики»: в этом мужчине вы не узнаете очаровательного малыша

Фильм «Мужики» рассказал о трех милых сиротах, которых взял на воспитание главный герой. Одним их детей был Стёпка, который сильнее всего запомнился зрителям.

Ребенка сыграл юный актер Миша Бузылёв-Крэцо. Во время съемок сцен с его героем ему приходилось общаться на языке жестов и с помощью мимики. А однажды мальчика попросили забраться в будку к собаке, чтобы получить нужные кадры. После выхода фильма он снялся еще в нескольких картинах, но не захотел связать свою жизнь с киноискусством.

Михаил со временем заметно преобразился.

Он стал настоящим мужчиной, и от образа милого мальчика ничего не осталось. Черты лица стали четче, а глаза еще выразительней.

Сейчас он руководит проектом «Краски Нации» и помогает сохранить цыганское культурное наследие, объединяя авторов и исполнителей народных песен.