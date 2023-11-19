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Цыгане угрожали расправой Баталову: все из-за этой женщины (фото)

19 ноября 2023 09:15
Цыгане угрожали расправой Баталову: все из-за этой женщины (фото)

Жизнь артиста могла оборваться весьма трагично.

Второй супругой Алексея Баталова стала актриса цирка Гитана Леонтенко. Супруги прожили вместе 54 года и воспитали дочь Марию. Однако этого союза могло и не быть, ведь родные Гитаны оказались против связи влюбленных.

Дело в том, что Леонтенко происходила из цыганского рода. И ее близким не понравилось, что она общается с русским, тогда еще никому не известным актером, который проявляет знаки внимания. Сначала они попытались запретить общаться с Баталовым самой Гитане, а позже — угрожали и ему.

Но Баталов не стал слушать семью своей возлюбленной и не испугался. Он продолжил ухаживать за девушкой, но со временем она узнала, что он уже состоит в браке с Ириной Ротовой. Неожиданное известие шокировало артистку цирка, и в течение пяти лет она не общалась с Баталовым. Но в 1963-м все же решилась стать его женой и прожила с артистом до самой его смерти.

Цыгане угрожали расправой Баталову: все из-за этой женщины (фото)
Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Дрессировщики (киноальманах)» (1975-1979)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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