Цыгане угрожали расправой Баталову: все из-за этой женщины (фото)

Второй супругой Алексея Баталова стала актриса цирка Гитана Леонтенко. Супруги прожили вместе 54 года и воспитали дочь Марию. Однако этого союза могло и не быть, ведь родные Гитаны оказались против связи влюбленных.

Дело в том, что Леонтенко происходила из цыганского рода. И ее близким не понравилось, что она общается с русским, тогда еще никому не известным актером, который проявляет знаки внимания. Сначала они попытались запретить общаться с Баталовым самой Гитане, а позже — угрожали и ему.

Но Баталов не стал слушать семью своей возлюбленной и не испугался. Он продолжил ухаживать за девушкой, но со временем она узнала, что он уже состоит в браке с Ириной Ротовой. Неожиданное известие шокировало артистку цирка, и в течение пяти лет она не общалась с Баталовым. Но в 1963-м все же решилась стать его женой и прожила с артистом до самой его смерти.