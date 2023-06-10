Цыган Степка из «Мужиков!..» вырос: его фото никого не оставит равнодушным

Михаил Бузылев-Крэцо родился и вырос в артистической цыганской семье, где каждый занимался каким-то творчеством. И это, конечно же, определило судьбу мальчика. Ведь в таком окружении Миша просто не мог выбрать профессию, не связанную с искусством. К тому же, первую свою роль мальчик сыграл в таком возрасте, когда решения принимались еще за него — в три года. Но как это отразилось на дальнейшей жизни ребенка?

Можно смело утверждать, что самую настоящую славу и любовь зрителей Михаил обрел еще в детстве, за роль в киноленте «Мужики!..». А получил он ее довольно странным и неожиданным способом — благодаря кори. Дело в том, что режиссера ленты Искру Бабич просто наповал сразил маленький мальчик, осунувшийся после болезни, да еще и обритый. Увидев его, она поняла, что нашла своего героя. И оказалась права! Миша покорил сердца миллионов зрителей по всему СССР.

В дальнейшем он получил немало предложений и сыграл в двух кинохитах, один из которых прогремел на весь мир. Речь о картине «Очи черные». Снял ее Никита Сергеевич Михалков, а главную роль исполнял великий Мастроянни. Миша получил в ленте эпизодическую роль. Однако, несмотря на талант и славу, вскоре он предпочел закончить свою карьеру в кино и остался играть только в театре «Ромэн». Но и оттуда через несколько лет ушел. Сейчас Михаил стал интересным импозантным мужчиной, который с легкостью покорит любое женское сердце. Занимается он любимой цыганской музыкой и ведет интернет-проект.