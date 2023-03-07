Цыбин из «Простых истин» женился не на красотке: ее фото точно стоит увидеть

Сериал о жизни школьников «Простые истины» стал отличным стартом для целой плеяды молодых актеров. Некоторые воспользовались шансом и стали звездами кино, а другие ушли в тень. Ко вторым можно отнести Александра Нестерова, который сыграл Игоря Цыбина.

Актеру было всего 16, когда состоялся его дебют в сериале. После этого он работал с «Квартетом И», а затем начал служить в театре Стаса Намина. На счету Нестерова не так много работ в кино, зато он состоялся как театральный режиссер. В спектаклях Александра часто играет его любимая супруга — известная актриса Нонна Гришаева.

Она старше Нестерова на 12 лет, да и назвать красавицей ее нельзя, но это ничуть не мешает их семейному счастью. Впрочем, разница в возрасте особо не видна, ведь актер в свои 39 лет выглядит очень зрело.

Александр признавался, что в их паре царит гармония. Видимо, его ничуть не смущает, что он всегда находится в тени своей именитой супруги. Они вместе уже 17 лет и воспитывают общего сына Илью. Также у Гришаевой есть дочь от первого брака.