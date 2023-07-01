Цветущий вдовец: изводивший Глаголеву муж выглядит краше родной дочери
Совесть бизнесмена не мучает.
Последние десять лет жизни яркой актрисы Веры Глаголевой были омрачены трагедиями. Звезда фильма «Выйти замуж за капитана» страдала от рака желудка и в конце концов проиграла борьбу с онкологией. Подкосило артистку и предательство мужа.
Супруг Глаголевой, Кирилл Шубский, жил на две семьи. Знаменитость не верила слухам до тех пор, пока не узнала о внебрачном ребенке бизнесмена. Поклонники актрисы по сей день винят во всем нерадивого супруга. На свежих снимках с дочерью Шубский совсем не выглядит скорбящим вдовцом.
«Вечный бабник!», «Он будучи женатым на вашей матери от Хоркиной сына родил...», «А как же тот сын. От Хоркиной. Он тоже его кровь», «Папенька ловелас», — язвили пользователи соцсетей.
Фото: соцсети, Globallookpress.com