Цветущий вдовец: изводивший Глаголеву муж выглядит краше родной дочери

Последние десять лет жизни яркой актрисы Веры Глаголевой были омрачены трагедиями. Звезда фильма «Выйти замуж за капитана» страдала от рака желудка и в конце концов проиграла борьбу с онкологией. Подкосило артистку и предательство мужа.

Супруг Глаголевой, Кирилл Шубский, жил на две семьи. Знаменитость не верила слухам до тех пор, пока не узнала о внебрачном ребенке бизнесмена. Поклонники актрисы по сей день винят во всем нерадивого супруга. На свежих снимках с дочерью Шубский совсем не выглядит скорбящим вдовцом.