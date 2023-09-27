Цветовой тест: в чем ваша тайная сила?

У каждого человека есть свои сильные и слабые стороны. Но, как отмечают психологи, большинство из нас могут с легкостью назвать массу своих недостатков, а вот перечислить таланты затрудняются. В нашем представлении способности - это нечто вроде умения петь, танцевать, рисовать и т.д. Однако к ним также относятся любые навыки, которыми человек наделен в полной мере. Например, стрессоустойчивость, пунктуальность, коммуникабельность и т.д. При этом все эти навыки мы используем не только в профессиональной сфере, но и в повседневной жизни - при знакомстве с новыми людьми, решении текущих проблем и вопросов, выполнении дел и т.д. Как понять, какими скрытыми даже от самого себя силами вы обладаете? Эксперты рекомендуют обратиться к специальному упражнению, которое называется “Сундук талантов”. Необходимо разделить бумажный лист на две половины. В одном столбце - перечислить все те таланты и способности, которые вы действительно используете, в другом - все остальные. Затем стоит отрефлексировать данные, которые получились, и задуматься над тем, почему те или иные способности оказались “за бортом”. А еще, чтобы узнать свои скрытые стороны, можно пройти наш новый цветовой тест.

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