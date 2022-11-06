Цветовой тест: узнайте, какая эмоция доминирует в вашем характере

В мире существует огромное количество всевозможных цветов и оттенков. Для того, чтобы описать их в полной мере, нам приходится прибегать к сравнениям и обозначать цвет с помощью предметов, которые им обладают - например, “апельсиновый”, “рубиновый”, “асфальтовый” и т.д. Интересно, что слово “синий”, так же как и соответствующий цвет, появилось в мировой культуре сравнительно недавно. Ученые обнаружили, что в древних языках такое понятие отсутствовало. Все началось с исследования британца Уильяма Гладстона, который в 1858 году обратил внимание на то, что в произведениях Гомера, например, в “Одиссее”, нигде не встречается слово “синий”. Точно такая же картина открылась перед ним при изучении других древнегреческих текстов. Исследование Гладстона подхватил филолог Лазарь Гейгер, который обнаружил, что такого эпитета нет ни в Коране, ни в китайских, ни в исландских, ни в других древних текстах. Слово, обозначающее синий цвет, встречалось только в египетской культуре, поскольку египтяне производили краситель такого оттенка. Ученые объясняют этот феномен тем, что многие древние культуры считали синий… одним из оттенков зеленого.

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