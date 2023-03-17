Цветовой тест: сможете ли вы рассмотреть все геометрические фигуры?

На остроту нашего зрения влияет множество факторов. В первую очередь это генетика - кто-то появляется на свет со стопроцентным зрением, а кто-то едва ли не в детском саду впервые отправляется на прием к врачу-окулисту. В надежде сохранить отличное зрение многие регулярно посещают этого специалиста и принимают специальные витамины, однако, по словам ученых, даже при таком тщательном подходе здоровье глаз может пошатнуться. Специалисты назвали основные причины, по которым люди чаще всего страдают плохим зрением. Самый распространенный негативный фактор - чрезмерной воздействие УФ-лучей. Чтобы уберечь свою сетчатку от пагубного воздействия, необходимо не забывать носить солнцезащитные очки в соответствующую погоду. Кроме того, офтальмологи наряду с Минздравом предупреждают: курение вредит вашему здоровью, в том числе остроте зрения. Риск катаракты и потеря зрения у заядлых курильщиков возрастает практически в два раза. Одним словом, свои глазки необходимо беречь!

Можно ли назвать вас счастливым обладателем превосходного, поистине орлиного зрения? Пройдите необычный тест и узнайте, насколько острый у вас глаз.