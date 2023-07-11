Цветовой тест: сколько жизней вы прожили?

Загадочное слово “реинкарнация” происходит от латинского reincarnatio, что переводится как “повторное воплощение”. Концепция, согласно которой душа после смерти одного физического тела перемещается в другое, встречается во многих мировых религиях, например, в буддизме или индуизме. Считается, что человек, как правило, не помнит о своих предыдущих земных воплощениях, но иногда матрица дает сбой. В мире зафиксировано достаточно случаев, когда люди вспоминали свою прошлую жизнь и озвученные ими факты получали подтверждение. Например, большой резонанс в СМИ получила история Сэма Тейлора. Мальчик появился на свет спустя полтора года после смерти своего дедушки, и когда научился говорить, на голубом глазу заявил отцу, который в тот момент как раз переодевал ему подгузник: “Я тоже менял тебе пеленки, когда был в твоем возрасте”. Сэм рассказывал о своем дедушке такие факты, которых попросту не мог знать - не было никого, кто мог рассказать ему о них. Кроме того, когда малышу демонстрировали снимки из семейного архива, он неизменно находил на них дедушку и заявлял: “Это я!”

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