Цветовой тест: ответьте на все вопросы, а мы назовем ваш точный эмоциональный возраст

В последние годы ученые много говорят о том, что возраст человека не ограничивается количеством лет, указанным в документах. Помимо биологического “паспортного” возраста существует еще несколько типов возраста, в том числе эмоциональный. По словам психологов, довольно часто люди “застревают” в одном эмоциональном возрасте, физически они, конечно же, развиваются и меняются, а вот отношение к миру остается неизменным. Большинство исследователей придерживаются мнения, что основным признаком эмоционально взрослого человека является отсутствие каких-либо претензий - причем не только к окружающим, но и к самому себе. Зрелая личность понимает, что никто не обязан выполнять ее “хотелки”, лишь на добровольной основе, а также сознает и принимает тот факт, что ее собственные поступки также основаны на ее собственном желании, признает за собой право на ошибку, но в то же время несет ответственность за свои “косяки”.

Можно ли назвать вас эмоционально зрелым человеком? Или, может быть, ваш эмоциональный возраст не совпадает с биологическим даже приблизительно? Проверьте, ответив на вопросы нашего теста.