Цветовой тест: насколько вы счастливы?

Фразу о том, что человек создан для счастья, как птица для полета, знают даже те, кто не читал литературное произведение, в котором прозвучала эта мысль. Для того, чтобы счастье нашло его, человек пускается на различные уловки - приманивает его с помощью талисманов, в поездках обязательно посещает места, которые, как принято считать, приносят благополучие. Одним из таких “счастливых” мест считается фонтан “Кабанчик” во Флоренции. В пасть животного, скульптура которого украшает достопримечательность, необходимо бросить монетку. Если она проскользнет сквозь решетку и упадет в воду, можно потирать руки в предвкушении - желание непременно сбудется. Еще один зверь, который, как принято считать, приносит счастье - “Атакующий бык”, расположенный на Уолл-стрит (Нью-Йорк). Для того, чтобы привлечь в свою жизнь поток позитивной энергетики, необходимо потрогать быка за рога или другие части тела. По тому, как блестят некоторые участки скульптуры, можно догадаться, какие ее места пользуются наибольшей популярностью у туристов.

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