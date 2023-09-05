Цветовой тест: на самом ли деле вы счастливы?

С давних пор человечество искало универсальную формулу счастья. Но существует ли она вообще, вот в чем вопрос. Выяснить это попытались исследователи из Гарвардского университета. На протяжении целых 75 лет они занимались изучением феномена счастья, а также факторов, которые на него влияют. В результате ученые пришли к выводу, что ощущение счастья в большинстве случаев зависит от четырех составляющих. Первое из них - это физическое состояние человека. Если он здоров, полон энергии и жизненных ресурсов, это значительным образом отражается на его мироощущении. Во-вторых, взаимоотношения с людьми. В этом пункте исследователи объединили все виды взаимодействия с окружающими - дружба, любовь, рабочие отношения и т.д. В-третьих, планы на жизнь. Если у человека есть дело, в котором он может совершенствоваться, хобби, которое приносит положительные эмоции, это значительно повышает уровень его удовлетворенности жизнью. Наконец, ученые упомянули о необходимости быть полезным, совершать что-то доброе для окружающих. Именно на этих “четырех китах” строятся многие коучинговые практики. Довольны ли вы своей жизнью? Узнайте с помощью нашего цветового теста.

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