Цветовой тест: легко и быстро отгадаем ваше семейное положение

Одинаково или по-разному люди воспринимают цвета? Может ли один и тот же человек в зависимости об обстоятельств видеть один и тот же оттенок иначе? Этим вопросом ученые задаются с давних пор и не прекращают проводить всевозможные исследования. Так, например, психологи Йоркского университета (Канада) выяснили, что восприятие цвета у людей зимой и летом отличается. Как оказалось, летом люди куда чаще оценивают оттенки желтого как зеленый цвет. Чтобы подтвердить этот тезис, исследователи провели эксперимент - в январе и июне они собрали 67 добровольцев обоих полов, разместили их в затемненном помещении и попросили привыкнуть к такому освещению. Затем с помощью специального аппарата, колориметра, респондентов попросили выбрать на шкале уникальный желтый цвет, без примесей зеленого или красного. Любопытно, что летом те же самые участники выбирали более зеленый оттенок желтого, чем в январе. Это дало исследователям основания полагать, что восприятие цвета в разные времена года может отличаться.

Выбор цвета многое говорит о нашем характере, интересах, семейном положении. Ответьте на вопросы теста, а мы попробуем угадать, одиноки ли вы сейчас или состоите в отношениях.