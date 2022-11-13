Цветовой тест, который выложит все о ваших взглядах на жизнь

Цвет является одним из главных элементов восприятия мира. Интересно, что современное понимание цвета возникло сравнительно недавно - в восемнадцатом веке, во многом благодаря научным трудам Ньютона. В своем сочинении под названием “Оптика”, вышедшем в 1704 году, он изложил идеи о цветовом спектре. Так мало-помалу цвет начали изучать подробно и другие ученые, рассматривать его в контексте искусства, культуры, и, разумеется, психологии. В последние десятилетия все сильнее развивается психология цвета, которая изучает влияние различных оттенков на эмоциональный фон человека. Также наработки ученых активно применяют в маркетинге, рекламе, дизайне, чтобы вызвать у целевой аудитории необходимый отклик. Считается, что наиболее сильное воздействие на нас оказывает красный цвет, поскольку он является самой длинной волной в видимом спектре. Он стимулирует нервные центры, помогает взбодриться и повысить продуктивность, однако его переизбыток может утомлять или вызывать агрессию. Поэтому красный интерьер рекомендуют только тем, кому не хватает энергии.

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