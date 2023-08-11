Цветовой тест: какой ваш тип интеллекта?

Наш интеллект таит в себе множество загадок. Несмотря на то, что ежегодно ученые делают множество открытий, связанных со способностями мозга, он все равно преподносит массу неожиданных сюрпризов. Например, не так давно канадские исследователи пришли к выводу - лишний вес оказывает негативное воздействие не только на организм человека, но и на его интеллект. Ученые проанализировали данные более чем девяти тысяч добровольцев. Все они прошли тест на когнитивные способности, а также им сделали МРТ мозга и измерили объем жировой ткани. Как оказалось, чем больше был объем последней (при этом совершенно неважно, где именно жировая ткань располагалась), тем ниже были интеллектуальные показатели. По подсчетам исследователей, с каждыми девятью процентами жировых отложений мозг стареет на один год. Обратимый ли это это процесс и можно ли вообще хоть что-то предпринять в связи с этим, ученые пока не выяснили. Ясно только одно - ожирение грозит не только здоровью сердца и других органов, но и интеллекту. Хотите узнать, какими особенностями наделен ваш интеллект? К какому из девяти типов он принадлежит? Найдите ответ с помощью нашего теста.

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