Цветовой тест: какой ваш самый большой страх?

У каждого человека есть свои страхи. Некоторые из них вполне распространенные и понятные большинству из нас - например, боязнь темноты, высоты, болезни и т.д. Но есть и такие страхи, которые в глазах окружающих могут выглядеть как минимум странными и нелепыми. Знаменитостям не чуждо ничто человеческое - так же, как все, они страдают от разнообразных фобий. Например, актриса и модель Памела Андерсон не понаслышке знакома с эйсоптрофобией - страхом собственного отражения. Белокурая звезда настолько не любит видеть себя в зеркале, что во время подготовки к мероприятиям ее окружает целая толпа визажистов и стилистов - они просто-напросто закрывают собой зеркальную поверхность. Орландо Блум терпеть не может свиней. Из-за поркуфобии (да-да, именно так по-начному называется страх перед обладателями розовых пятачков) актер не ест свинину и старается держаться подальше от живых животных. Однажды на съемках Орландо увидел на площадке свинью и закатил форменную истерику. А Николь Кидман испытывает ужас перед бабочками - звезда говорит, что при ближайшем рассмотрении эти красивые существа напоминают монстров. Чего боитесь вы? Пройдите цветовой тест и познакомьтесь со своей главной фобией.

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