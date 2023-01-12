Цветовой тест: каков ваш внутренний возраст?

Ответьте на несколько простых вопросов, а мы расскажем, сколько вам лет на самом деле.

В последние годы психологи много рассуждают о внутреннем возрасте, который практически в 99% случаев не совпадает с биологическим. В современном мире цифра в паспорте практически не играет никакого значения - вчерашний выпускник университета может стать руководителем собственного бизнеса, а пенсионер - поступить в университет и попробовать себя в новой профессии. Как правило, мы привыкли ориентироваться на то, что жизнь человека поделена на определённые отрезки - детство, юность, молодость, зрелость и старость. Но внутреннее ощущение собственного возраста далеко не у каждого человека совпадает с количеством лет, указанным в документах. Исследователи в один голос твердят о том, что возрастные рамки становятся подвижными - в 2012 году Всемирная организация здравоохранения даже предложила новую схему возрастов, в которой этап молодости продлили до 44 лет, а старость, согласно этой классификации, начинается с 75 лет.

Насколько ваш внутренний возраст совпадает с биологическим? А может быть, они вообще максимально далеки друг от друга? Проверьте, сколько вам лет в душе, с помощью нашего теста.