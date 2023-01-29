Цветовой тест: какая часть вашего мозга является доминирующей?

Еще в прошлом веке ученые считали, что развитие человеческого мозга завершается в момент его окончательного формирования. Однако, как показывают современные исследования, на самом деле нейронные связи появляются, гаснут и восстанавливаются постоянно, это непрерывный процесс, который называется нейронной пластичностью. С ее помощью наше сознание постоянно подстраивается под изменения в окружающем мире, кроме того, именно нейропластичность дает человеческому интеллекту эволюционировать. Благодаря пластичности мозг способен проделывать совершенно невероятные вещи - как пример, одно полушарие может брать на себя функции другого, если оно по каким-то причинам не функционирует. Пример тому - случай, который произошел с Джоди Миллер, девочкой, которой в трехлетнем возрасте по причине болезни практически полностью удалили кору правого полушария, а освободившееся пространство заполнили спинномозговой жидкостью. Левое полушарие адаптировалось под новые условия и стало управлять левой половиной тела девочки. Девочка успешно окончила обучение в школе и даже занималась хореографией.

Возможности мозга еще не исследованы до конца. Хотите узнать, какие тайны скрывает ваш мозг? Пройдите наш тест.