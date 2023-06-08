Цветовой тест: какая часть вашего мозга наиболее активна?

На протяжении многих лет ученые занимаются изучением человеческого мозга, однако загадок, которые он подбрасывает, меньше не становится. Ему посвящены сотни тысяч научных работ, а сколько будет написано в будущем - остается только гадать. Активность мозга - одна из тем, которые особенно волнуют исследователей, поэтому они не устают проводить новые тесты и эксперименты. Например, не так давно ученые из Университета Хельсинки (Финляндия) заявили, что нашли связь между активностью мозга и биологическими часами человека. Во время экспериментов они следили за сигма-ритмом - так называются вспышки мозговой активности, которые приходятся на вторую стадию медленного сна и частота которых составляет 12-14 Гц. Как оказалось, на протяжении ночи активность сигма-ритмов у “жаворонков” была ниже, чем у сов, особенно в утренние часы. Всего в эксперименте приняли участие 170 добровольцев. По мнению исследователей, принадлежность людей к “совам” и к “жаворонкам” во многом обусловлена как раз таки активностью мозга.

Хотите узнать, какая часть вашего мозга наиболее активна? Получите ответ с помощью этого цветового теста.