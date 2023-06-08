Цветовой тест: какая часть вашего мозга наиболее активна?
Узнайте ответ, выбрав понравившиеся цвета.
На протяжении многих лет ученые занимаются изучением человеческого мозга, однако загадок, которые он подбрасывает, меньше не становится. Ему посвящены сотни тысяч научных работ, а сколько будет написано в будущем - остается только гадать. Активность мозга - одна из тем, которые особенно волнуют исследователей, поэтому они не устают проводить новые тесты и эксперименты. Например, не так давно ученые из Университета Хельсинки (Финляндия) заявили, что нашли связь между активностью мозга и биологическими часами человека. Во время экспериментов они следили за сигма-ритмом - так называются вспышки мозговой активности, которые приходятся на вторую стадию медленного сна и частота которых составляет 12-14 Гц. Как оказалось, на протяжении ночи активность сигма-ритмов у “жаворонков” была ниже, чем у сов, особенно в утренние часы. Всего в эксперименте приняли участие 170 добровольцев. По мнению исследователей, принадлежность людей к “совам” и к “жаворонкам” во многом обусловлена как раз таки активностью мозга.
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