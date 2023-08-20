Цветовой тест для девушек: насколько вы счастливы?

Что такое счастье? Этим вопросом человечество задается со времен Античности. Свою точку зрения по этому поводу высказывали видные мыслители и ученые, но прийти к единому знаменателю им так и не удалось. Кто-то видел в счастье главную цель в жизни, кто-то - иллюзию, которая застилает глаза и мешает увидеть истину. Как бы там ни было, в психологии исследовать счастье начали около четверти века назад. Мало кто знает о существовании позитивной психологии - науки, которая фокусируется именно на изучении благополучия и радости жизни. Современные исследователи говорят, что парадокс счастья заключается в том, что далеко не всегда человек, который чувствует себя полностью удовлетворенным своей жизнью, может назвать объективные причины, которые этому способствуют. Любопытный эксперимент провели американские ученые. Они опросили инвалидов, безработных и других обделенных судьбой людей, насколько они чувствуют себя счастливыми, такой же опрос они провели среди добровольцев, условия жизни которых можно было смело назвать благополучными. Нетрудно догадаться, что среди первых счастливых людей было выявлено в разы больше, чем среди представителей второй группы.

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