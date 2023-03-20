Цветовой тест: что о вас думают окружающие?

Мы можем сколько угодно говорить о том, что нам наплевать на мнение окружающих о нас - мол, любите таким, какой есть, или уходите. В глубине души даже самый бравый человек будет волноваться на тему “А что подумают обо мне люди?” На психологических тренингах часто практикуют упражнение, которое называется “Расскажи мне обо мне”. Суть его заключается в том, что участники тренинга, совершенно незнакомые друг другу люди, рассказывает каждому по очереди, какое впечатление он на них производит. По словам специалистов, практикующих такое упражнение, нередко первые ощущения при знакомстве с человеком оказываются самыми правильными. При этом они основываются не на тех данных, которые участник предоставил о себе сам, а едва ли не на инстинкте. Мы воспринимаем незнакомца по его запаху, тембру голоса, манере поведения и на этой основе складываем о нем какое-то впечатление. Эксперты говорят, что в самые первые минуты общения в каждом из нас говорит инстинкт самосохранения - он подсказывает, друг этот человек или враг.

А какое впечатление производите на окружающих вы? Пройдите наш тест и узнайте, что о вас думают другие люди.