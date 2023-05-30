Цветочка из «Новых русских бабок» узнаете даже без грима: вот что с ним стало

В последние годы юмористический дуэт «Новые русские бабки» очень редко появляется на телеэкране или на сцене. Хотя в начале нулевых артисты были настоящими звездами разговорного жанра. К тому же свои выступления они дополняли музыкальными номерами, которые вызывали у публики восторг.

В роль Клавдии Ивановны Цветочек вжился талантливый Игорь Касилов. Вместе с товарищем он ездил на гастроли и снимался в популярных комедийных передачах. Но знаменитый артист решил посвящать больше времени своей семье и стал реже радовать поклонников новыми творческими номерами.

Сегодня юмориста практически невозможно увидеть в ярком образе веселой бабушки в платке. Впрочем, даже без грима Касилов хорошо узнаваем, поскольку за прошедшие годы черты его лица сильно не изменились. Хотя из-за длинных волос теперь артист напоминает то ли Цветочка, то ли рок-музыканта.