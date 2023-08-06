Цветет и пахнет: как сейчас выглядит вдова Абдулова, которую он так любил

Александр Абдулов заработал себе репутацию ловеласа. Остепенился красавец-актер лишь после того, как встретил Юлию, ставшую его последней женой.

Этот брак просуществовал всего два года. Артист скончался от рака, когда его дочери Жене не было еще и года. С момента смерти знаменитости прошло уже 15 лет, и вдова до сих пор хранит память о любимом муже.

Жена Абдулова избегает публичности и редко выходит на связь с журналистами. Не слишком активна она и в социальных сетях. Но на днях Юлия порадовала интернет-пользователей. По случаю своего 48-летия она опубликовала новое фото.

И поклонники отметили, что женщина, которую так сильно любил артист, цветет и пахнет. Абдулова остается эффектной красоткой и наверняка не знает отбоя от ухажеров. Однако вдова не раз говорила, что предпочитает хранить верность покойному супругу. Но при этом уточнила: если в ее жизни появится новая любовь, то она обязательно обо всем расскажет поклонникам.