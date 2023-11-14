Цвета маникюра, которые уродуют женщин и превращают в старух: их всего три

В нейл-дизайне есть модные цвета и решения, есть классические, есть давно устаревшие. А есть те, которые лучше вообще никогда и никому не использовать, потому что они портят любые, даже самые идеальные и ухоженные руки, причем в любом возрасте. Таких цветов всего три.

«50 оттенков серого»

Графит и подобные ему оттенки иногда попадают в тренды. Однако с этими цветами стоит быть осторожнее. Особенно женщинам немножко «за». Серый цвет старит любой маникюр с любой формой и на любых руках.

Оранжевый и желтый

Солнышко и позитив — это хорошо, но не на ногтях. Выглядит несуразно и несолидно. Разумеется, если вы не решили пойти на поводу у маленькой дочки или внучки и не дали ей накрасить ноготки. Тогда оранжевый и желтый вполне уместные цветовые решения.

Синий и фиолетовый

Эти осенние цвета и выглядят удручающе, и старят даже самые идеальные и гладкие руки. Использовать их стоит с большой осторожностью и только в дизайнах, комбинируя с другими цветовыми решениями. Фиолетовый однотонный маникюр — моветон в любой сезон и в любом возрасте.