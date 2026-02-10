Collider признал «Иди и смотри» лучшим военным фильмом в истории, но есть печальный нюанс (а еще в топ-5 попало даже аниме)

Авторитетное издание Collider предприняло титаническую попытку ранжировать величайшие военные фильмы всех времён. За попытку – спасибо, но в комментариях не просто так разгорелся пожар.

В топ-10 по версии портала вошли признанные шедевры: от антиутопии «Ран» Куросавы до «Спасти рядового Райана», но главная проблема – в верхней тройке.

Советский фильм «Иди и смотри» (1985) Элема Климова занял почётное 3-е место, уступив лишь «Касабланке» (2-е) и «Списку Шиндлера» (1-е). Редакция Collider назвала ленту «пугающе реалистичной» и «не отступающей ни на секунду от своей антивоенной идеи».

Только вот «Касабланка» и «Список Шиндлера» – это, прежде всего, драмы о человечности на фоне войны. Первая – романтическая история с элементами шпионского триллера, вторая – биографическая притча о спасении.

«Иди и смотри» же – это чистое, беспощадное и гиперреалистичное погружение в ад войны, снятое почти как хоррор.

В комментариях настаивают, что, если применять строгую жанровую градацию, то лента Климова – самый сильный именно военный фильм в списке. А двойка победителей – безусловно прекрасные картины, в которых ужасы фронта не более чем фон.