Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»

Составить рейтинг лучших фильмов Стивена Спилберга и не разжечь «войну» в комментариях – задача почти невыполнимая. Авторитетное издание Collider рискнуло и выбрало три главных шедевра, которые, по их мнению, олицетворяют вершину мастерства Спилберга. Получилось, как минимум, спорно.

На третьем месте – «Спасти рядового Райана» (1998). Фильм, переопределивший жанр военного кино. Его высадка в Нормандии до сих пор считается одной из самых шокирующих и технически совершенных сцен в истории кинематографа.

Второе место – «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981). Абсолютный эталон приключенческого кино, созданный в соавторстве с Джорджем Лукасом.

Collider называет его «техническим и нарративным достижением», которое породило не просто франшизу, а целую культурную икону. Каждая сцена здесь – мастер-класс по построению экшна и созданию харизматичного героя.

И, наконец, вершина – «Список Шиндлера» (1993). Личная и страшная работа Спилберга, которую он долго боялся браться снимать. Черно-белая хроника Холокоста, ставшая не только обладателем семи «Оскаров», но и моральным ориентиром для всего мирового кино.

Да, в тройке лидеров нет великих «Челюстей», трогательного «Инопланетянина» или новаторского «Парка Юрского периода» – и комментаторы этому, мягко говоря, не рады. Только вот невозможно спорить с тем, что картины из подборки давно стали классикой.

Эти победители отражают другую грань гения Спилберга: его абсолютное владение разными жанрами и способность говорить с аудиторией на языке как зрелища, так и предельной человеческой драмы.