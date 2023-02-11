Цитаты из советских фильмов: под силу вам набрать хотя бы 5 верных ответов в этом тесте

Советские фильмы любимы представителями самых разных поколений. Неважно, застали ли зрители эпоху СССР или родились уже в двадцать первом веке - добрые, трогательные, увлекательные кинокартины способны покорить сердца любой аудитории. После просмотра этих лент невозможно удержаться от цитирования крылатых фраз. Интересно, что не всегда популярные реплики, ушедшие в народ, были прописаны в сценарии - довольно часто актеры импровизировали на съемочной площадке, и, если результат такой импровизации был удачным, его оставляли в итоговом варианте монтажа. Многие режиссеры, к примеру, Эльдар Рязанов, только поощряли самостоятельное творчество артистов. Нередко импровизированные реплики становились “фишкой” кинокартины. Так, например, в фильме “Белые росы” герой Николая Караченцова спрашивал у своего брата: “Кобра твоя еще на курорте греется?” В первоначальном варианте сценария никакой “кобры” не было - это актер решил украсить реплику, и получилось настолько ярко и эффектно, что было решено оставить ее в кадре.

Насколько хорошо вы помните цитаты из советских фильмов? Проверьте себя с помощью теста.