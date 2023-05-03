Цитату про утопающих из «12 стульев» большинство говорит неверно: проверьте себя

Роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова стал настоящей классикой отечественной литературы. Миллионы поклонников с упоением перечитывают историю погони Остапа Бендера за сокровищами, а самые яркие эпизоды книги давно растащили на цитаты. При этом самая известная из них стала популярна в ошибочном варианте.

Так, нередко можно услышать афоризм «спасение утопающих — дело рук самих утопающих», который, по мнению публики, произносит сам Остап Бендер. На самом же деле великий комбинатор не говорил именно эту фразу. И оригинальный текст романа выглядит несколько иначе.

«Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих», — заявлял главный герой произведения.

Однако в народ афоризм ушел в более коротком и облегченном варианте. И так запомнился публике, что вот уже практически 100 лет не теряет актуальности и популярности.