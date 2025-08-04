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Цитата Раневской идеально описывает самый ожидаемый ужастик года: он оказался одним из самых необычных фильмов о любви

4 августа 2025 18:07
Цитата Раневской идеально описывает самый ожидаемый ужастик года: он оказался одним из самых необычных фильмов о любви

Ждали боди-хоррор, а получили… боди-мелодрамеди.

«Вторая половина есть у мозга, попы и таблетки. А я изначально целая», — эту цитату Раневской можно выгравировать вместо слогана на постере «Одно целое» — самого долгожданного «боди-хоррора» года, который на поверку оказывается тихой, местами абсурдной, местами болезненной комедией о том, как долго жить вдвоём и не сойти с ума.

Главных героев зовут Милли и Тим. Они вместе уже десять лет — и всё никак не могут договориться, что это вообще значит. У неё — работа, стабильность, аккуратный быт. У него — мечты о рок-карьере, хроническая нерешительность и тайная ненависть к одинаковым курткам.

Цитата Раневской идеально описывает самый ожидаемый ужастик года: он оказался одним из самых необычных фильмов о любви

Это пара, застывшая в вечном «вроде вместе, но». И всё бы продолжалось в этом подвешенном состоянии, если бы однажды они не оказались в лесу, у загадочного источника, откуда начинается чистый сюр.

И вот тут «Одно целое» резко переключается на язык боди-хоррора — телесные метафоры, кошмары, пугающее отзеркаливание. Но при этом фильм остаётся светлым. Потому что в основе не страх, а нежность, ведь в главных ролях — настоящая пара, Элисон Бри и Дэйв Франко, у которых срабатывает магическая химия: видно, что они знают, о чём снимают.

Цитата Раневской идеально описывает самый ожидаемый ужастик года: он оказался одним из самых необычных фильмов о любви

«Майкл Шэнкс и супружеская пара Элисон Бри и Дэйв Франко выбрали наилучший способ для разрядки напряжения в отношениях и это не секс, от которого тоже бывает нездоровая созависимость, так как является сильнейшим оружием для манипуляций, а чувство юмора», — замечает одна из зрительниц.

Это не история про важность вторых половинок. Это история про людей, которые пытаются сохранить себя рядом с другим. Про то, как страшно, но важно меняться — и видеть в этом не угрозу, а шанс. И тут уже не Платон главный эксперт, а Раневская: целыми быть полезнее, чем искать кусочек себя в ком-то другом.

Ранее мы писали: 102 минуты этого триллера оценили на 100% свежести: не пропустите «Одно целое» в российском прокате — уже назвали новой «Субстанцией»

Фото: Кадр из фильма «Одно целое» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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