Цитата Пушкина поможет мужчинам понять женщин: 99% людей ее слышали, но не полностью

Александр Сергеевич Пушкин был не только выдающимся поэтом, но и знатоком женских душ. О его бесконечных похождениях судачил весь высший свет, а мужчины то и дело советовались с любвеобильным литератором, как завоевать сердце красавицы.

Наверняка все знают цитату Пушкина про женщин, которых якобы надо меньше любить, чтобы легче им нравиться. Оказывается, у этой крылатой фразы есть продолжение, кардинально меняющее смысл.

Вот какие строки следуют потом:

«И тем ее вернее губим средь обольстительных сетей».

Выходит, Пушкин говорил не о том, что нужно оставаться безучастным к женщине, добиваясь ее расположения. Это как раз Александр Сергеевич считал огромным заблуждением, которое было присуще надменному Онегину. И на этом персонаж погорел. Герой остался одиноким, да еще и с разбитым сердцем.

Так что растиражированная фраза вовсе не является рекомендацией и призывом к действию. Напротив, Пушкин осуждал этот недальновидный подход. Если мужчины не желают себе участи Онегина, то им лучше прислушаться к словам «солнца русской поэзии». Уж у него-то проблем с женщинами не было.