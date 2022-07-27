Цискаридзе в помощь: озвучен план по спасению «Сегодня вечером» после провала

Николай Цискаридзе должен вести не шоу «Сегодня вечером», а выпуск новостей. В этом уверен актер Стас Садальский.

Начиная с зимы этого года звезда балета является лицом проекта «Сегодня вечером», где заменяет Максима Галкина. Многие зрители не в восторге от работы Цискаридзе в качестве ведущего, в том числе и Садальский, который активно критикует и руководство канала, и саму передачу. Как оказалось, артист даже придумал план по спасению программы.

Как пишет Садальский в своем Telegram-канале, Николаю нужно вместе с Анастасией Волочковой заняться работой или на проекте, связанном с балетом, или на передаче с фейковыми новостями. Такие шоу, как уверен актер, окажутся весьма интересны для зрителей, а репутация «Сегодня вечером» будет спасена, ведь этой программой займется совершенно другой ведущий.