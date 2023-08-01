Цискаридзе пришлось сдать ДНК-тест: никто не ожидал таких результатов

Николай Цискаридзе по праву считается легендой балета. Он выступал на самых знаменитых сценах мира, а за каждым его появлением следили миллионы поклонников. И добиться такого успеха ему удалось не только благодаря трудолюбию, но и генетике.

Так, артист балета стал гостем проекта «ДНК-шоу». За три недели до выпуска он сдал необходимые тесты, и специалисты смогли изучить анализы знаменитости.

Как оказалось, у Цискаридзе активны все 16 генов выносливости, что и помогло ему добиться таких результатов. К тому же у него четко выражена способность быстро учиться и анализировать информацию. Род Цискаридзе происходит преимущественно из народов Кавказа, Ирана и Турции. 17% при этом испанцы и итальянцы, а 13% осетины и карачаево-балкарцы.

Результаты удивили танцора балета. Он признался, что не догадывался о своих корнях и не задумывался о неожиданных способностях организма.