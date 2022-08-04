Цискаридзе намекнул на непорядочность русских женщин
Артист балета раскрыл причину своего одиночества.
48-летний Николай Цискаридзе за годы карьеры ни разу не был замечен в скандальных романах. Поклонники считают, что он всегда был настолько сосредоточен на работе, что не заметил, как остался одинок и без детей. Раннее танцор подчеркивал, что просто не спешит с браком. Но теперь дал повод для слухов о неудачных отношениях в прошлом, намекнув на непорядочность русских женщин.
В Telegram-канале Цискаридзе процитировал Ивана Бунина, говорящего о том, как сложно рассмотреть порядочную женщину. По мнению писателя, это так же сложно, как выбрать хороший арбуз. И Николай это мнение поддержал.
«Попадается что-нибудь из ряда вон выходящее», — отметил артист.
Он пожелал фолловерам не ошибаться в жизни ни во фруктах, ни в близких людях. А подписчики в ответ удивились откровенности Цискаридзе.
«А по-моему, всегда сразу ясно, порядочная женщина или нет», «Женщины видит друг друга насквозь, а вот мужчина нет», «Николай, кто же вас так обидел, что вы в женщинах разуверились?», — написали ему комментаторы.