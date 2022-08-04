Цискаридзе намекнул на непорядочность русских женщин

48-летний Николай Цискаридзе за годы карьеры ни разу не был замечен в скандальных романах. Поклонники считают, что он всегда был настолько сосредоточен на работе, что не заметил, как остался одинок и без детей. Раннее танцор подчеркивал, что просто не спешит с браком. Но теперь дал повод для слухов о неудачных отношениях в прошлом, намекнув на непорядочность русских женщин.

В Telegram-канале Цискаридзе процитировал Ивана Бунина, говорящего о том, как сложно рассмотреть порядочную женщину. По мнению писателя, это так же сложно, как выбрать хороший арбуз. И Николай это мнение поддержал.

«Попадается что-нибудь из ряда вон выходящее», — отметил артист.

Он пожелал фолловерам не ошибаться в жизни ни во фруктах, ни в близких людях. А подписчики в ответ удивились откровенности Цискаридзе.