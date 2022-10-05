Цискаридзе молчать не стал: правду о конфликте с Садальским узнала вся страна
Танцовщик ловко поставил своего обидчика на место.
Николай Цискаридзе и Стас Садальский явно недолюбливают друг друга. Актер то и дело отпускает едкие замечания в адрес артиста балета. При этом истинная причина их затянувшегося конфликта все это время оставалась неизвестной.
Теперь же все точки над «i», наконец, расставлены. Как оказалось, Цискаридзе считает, что актер, подавшийся в блогеры, нападает на него, преследуя свои корыстные цели. Таким образом, по мнению знаменитости, Садальский обеспечивает себе высокие рейтинги, в которых так нуждается.
Как бы там ни было, танцовщик не переживает из-за того, что становится объектом насмешек актера. Свое истинное отношение к Садальскому он раскрыл в новом интервью, поделившись воспоминаниями о первой очной встрече с артистом.
«Когда я увидел его близко... Я же никогда раньше не видел его близко, только в телевизоре. Ничего, кроме неприятных ощущений и жалости, у меня это не вызвало. Человек жалкий, вот что страшно», — подчеркнул премьер Большого театра в рамках YouTube-шоу «Сама Меньшова».