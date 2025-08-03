Цирк на проводе: лишь за один фильм в своей карьере Шварценеггеру стыдно даже десятки лет спустя — перед своими же детьми опозорился

Картина вышла почти 60 лет назад, так что актера даже можно понять.

Звезда боевиков, железный Арни, терминатор, губернатор и, в целом, человек, ставший синонимом успеха в 80-е, тоже когда-то был зелёным новичком, готовым сняться в чём угодно ради старта в кино. Даже в откровенном мусоре.

Речь о фильме «Геркулес в Нью-Йорке» (1970), за который Арнольд Шварценеггеру неловко уже десятки лет. Его дебют в кино получился таким нелепым, что сам актёр спустя годы признавался:

«Это было сделано настолько дёшево…»

И да, он всё ещё помнит сцену, в которой дерётся с парнем в медвежьей шкуре посреди Центрального парка.

Фильм снимали за 300 тысяч долларов, акцент Шварценеггера показался продюсерам слишком тяжёлым — его полностью переозвучили другим актёром. А сам Арни в титрах значился как Арнольд Стронг, «Мистер Вселенная». Театр? Нет, это был цирк.

Сюжет заслуживает отдельной галереи стыда: Геркулес, сосланный на Землю разгневанным Зевсом, внезапно становится профессиональным рестлером, дружит с уличным торговцем кренделями, гоняется на колеснице по Нью-Йорку, а заодно избивает «медведя», которого играл мужчина в шубе.

Сцена настолько фальшивая, что даже Шварценеггер позже хохотал:

«Ну видно же, что это не медведь! Просто чувак в костюме!»

И хоть сейчас он шутит над этим, при первом просмотре с детьми Арни испытал почти физическую неловкость:

«Они нашли кассету, включили, а там я дерусь с этим… медведем. Мне пришлось сесть рядом и смотреть всё до конца. Просто чтобы понять, насколько это было безумно».

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