Циничнее не придумать: как «Красотка» должна была называться изначально

Это сейчас фильм «Красотка» — признанная классика Голливуда, прославившая имена и образы Ричарда Гира и Джулии Робертс, а также заглавную песню Роя Орбисона. Но мало кто знает, что изначальная судьба картины, как и ее сценарий, могли быть совершенно другими. Неизменными остались лишь имена героев — Эдвард и Вивиан.

Джонатан Лоусон, работавший над сценарием ленты, создал мрачную историю об увлекавшейся запрещенными веществами девушке, которая случайно встречает миллионера и проводит с ним ночь за 3 тысячи долларов. Именно поэтому изначальное название «Красотки» звучало как «3000». По сценарию Вивиан влюблялась в Эдварда, но он не разделял ее чувств и бросал ее, разрушая очередную «американскую мечту».

И только когда сценарий перекупили представители Disney, то режиссер Гэрри Маршалл и его команда решили, что мрачная драма без хэппи-энда совсем не привлечет зрителей в кинотеатры. Поэтому они переделали сценарий в известный всем ромком, который на десятилетие вперед задал стандарты этого жанра в мировой киноиндустрии.