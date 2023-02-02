Циничная бесстыдница: выходка юной звезды СССР шокировала народ

Образ советской девушки должен был соответствовать общественным нормам и ожиданиям. Но известная актриса Эра Зиганшина даже не думала следовать этим шаблонам «правильности». Но именно непокорный характер помог ей построить успешную актерскую карьеру.

Зиганшина дебютировала в кино в 60-е годы, когда появилась в сказке «Снежная королева». Актриса сыграла Маленькую Разбойницу. Она получила роль благодаря своему бесстыдству. Сначала Зиганшину не взяли, так как уже была утверждена другая кандидатура. Тогда прямо на прослушивании Эра в порыве отчаяния выкрикнула: «Кроме меня никто так не сыграет!» Это сработало, и через два дня ее пригласили на пробы. Конкурентка провалилась, а Эра показала мастер-класс.

Образ идеально подошел Зиганшиной, ведь в реальной жизни она была настоящей оторвой. Эра с юности дружила с уличными хулиганами и бандитами, а в десять лет она была «своим парнем» в этой компании. Зиганшину уважали за смелость и умение виртуозно выругаться. С возрастом нрав актрисы не умерился. Она осталась такой же прямолинейной. Зиганшина цинично признавалась, что снимается в кино исключительно ради денег, а ее настоящей любовью остается театр. На такое откровение решится не каждый артист.