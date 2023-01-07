Цифры в паспорте — ничто: угадайте фильмы, а мы назовем ваш психологический возраст

Психологический возраст - явление, о котором в последние годы наперебой заявляют все психологи и исследователи. Если раньше было принято считать, что возраст человека может быть только биологическим, равным числу лет, указанному в документах, то теперь представители научного сообщества утверждают: этим дело не ограничивается. Существует еще как минимум психологический, или, как его еще называют, субъективный возраст. Действительно, если посмотреть по сторонам, можно заметить, что поведение большинства из нас мало соответствует нашему биологическому возрасту. Кто-то, едва достигнув тридцатилетия, сетует на то, что в его жизни больше не будет ничего интересного. Другие же и в семьдесят лет сохраняют юношеский задор и не стесняются пробовать в жизни что-то новое. По словам ученых, одним из главных факторов, влияющих на наш психологический возраст - это любовь. Позитивное чувство, - не обязательно к другому человеку, но и к своему делу, хобби, жизни в целом - положительно влияет на мироощущение и подталкивает к новым свершениям.

Пройдите необычный тест, чтобы узнать, сколько вам лет на самом деле.