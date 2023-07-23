Чужое мнение для них пустой звук: мужчины с этими именами слушают лишь себя

В любых отношениях - дружеских, рабочих или романтических - важно уметь прислушиваться не только к себе, но и к собеседнику. Лишь приняв во внимание чужую точку зрения и поняв друг друга, можно прийти к компромиссу. Однако этому правилу следуют не все. Некоторые люди бывают настолько упертыми и эгоистичными, что никогда не слушают мнение окружающих. Они будут раз за разом наступать на одни и те же грабли, но ни за что не признают свою неправоту. Рассказываем, какие имена носят мужчины, с которыми сложно ужиться как раз таки из-за их упрямства.

Артем

Парень, нареченный именем Артем, удивительно самонадеянный. Он убежден, что знает все на свете. Но, к сожалению, на самом деле это далеко не так - ни один человек на планете не может быть компетентным во всех вопросах. Обладатель этого имени постоянно учит окружающих, как жить, в то время как сам нуждается в помощи.

Правда, Артем ни за что этого не признает.

Вместо того чтобы прислушаться к мнению знающих людей, он будет делать все по-своему. Нередко это приводит к печальным последствиям, но и тогда обладатель имени найдет, кого обвинить в постигшей его неудаче. А заодно и во множестве других грехов.

Даниил

Обладатель имени Даниил порой превозносит себя слишком высоко. По натуре этот мужчина - прирожденный лидер, но не всегда ему хватает опыта, чтобы действовать без ошибок. Вот только, допустив какой-нибудь промах, Даниил не спешит проанализировать свое поведение и сделать выводы. Лучше он повесит все на других.

К чужим советам парень, нареченный этим именем, не прислушивается.

Его раздражает, когда кто-то пытается навязать ему свою точку зрения - да-да, добрые и дружеские советы Даниил частенько видит исключительно в таком свете. Иногда он слишком торопится, чтобы побыстрее получить результат, и из-за этого лажает.

Михаил

По своей натуре Михаил - невероятно прагматичный и расчетливый мужчина. У него все разложено по полочкам, просчитано на десяток шагов вперед. Обладатель этого имени уже продумал все возможные варианты, поэтому отмахивается от чужих предложений. А между тем в них может быть рациональное зерно.

Михаил настолько глубоко погружен в свои мысли и идеи, что не замечает - окружающие тоже могут подавать дельные советы.

Ему необходимо научиться прислушиваться к мнению близких, ведь, как гласит народная мудрость, одна голова хорошо, а две - лучше.